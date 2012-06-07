В області пропало 7,5 тисяч квартир

У 2011 році введено в експлуатацію 2,5 тис.квартир загальною площею 290,3 тис.кв. метрів, що на 15% більше, ніж у 2010 році. У сільській місцевості введено в експлуатацію 102,6 тис.кв. метрів, у міських поселеннях – 187,7 тис.кв. метрів.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

В той же час за минулий рік вибуло майже 10 тис. квартир житлового фонду загальною площею 582 тис.кв. метрів, в основному у зв’язку з ветхістю, аварійністю та з переобладнанням житлових приміщень під нежилі.

Найбільше вибуття спостерігалось на території Барського, Бершадського, Калинівського, Погребищенського, Томашпільського, Чечельницького та Шаргородського районів.

Житловий фонд області станом на 1січня 2012 року складав 44 млн.кв. метрів загальної площі, з якого більше половини (62%) розташовано у сільській місцевості, де проживає 820 тис. мешканців постійного населення.

На кожного жителя області сьогодні припадає 26,8 кв.м. загальної площі (в міських поселеннях – 20,2 кв. м, в сільській місцевості – 33,3 кв.м). Порівняно з 2000 роком середній розмір площі на 1 жителя збільшився на 2,7 кв.м. в зв’язку зі збільшенням загального розміру житлового фонду та зменшенням чисельності населення.

На початок 2012 року загальна кількість квартир в області становила 745 тисяч. Основну частку складають двокімнатні квартири (35,0%). Питома вага приватних квартир складає 96,0%, інші знаходяться у державному та комунальному фонді.