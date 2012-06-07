Інваліди не зможуть дивитись телевізор

Тільки 16 тисяч вінничан з 50-ти подали заявки на безкоштовне отримання цифрового тюнера. Про це повідомила Людмила Каратаєва, заступник начальник обласного управління соціального захисту населення.

- Заявки приймаємо лише до 1 липня, - сказала Людмила Володимирівна. – Тому прошу довести до відома усіх пільговиків, щоб поспішили, адже без тюнера вони не зможуть дивитись телевізор.

В Україні вже збудовано і на повну потужність працює телемережа цифрового наземного ефірного мовлення. Це означає, що тепер через звичайну антену можна дивитися безкоштовно понад 20 (незабаром 32) українські телеканали у високій цифровій якості зображення та звуку. Для приймання цього сигналу необхідно між антеною та телевізором підключити спеціальний пристрій – телетюнер.

Телетюнер коштує близько 600 гривень, але Кабінет міністрів прийняв рішення про безкоштовне забепечення тюнерами пільгових категорій населення. А саме:

- усі інваліди першої та другої групи (у тому числі інваліди війни цих груп);

- інваліди війни третьої групи;

- особи, які виховують дитину-інваліда, за умови що дитина проживає разом з ними і не перебуває на повному державному утриманні;

- особи з малозабезпечених сімей, які отримують державну допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- особи, на яких поширюється право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду 2011-2012 років.

Для безкоштовного одержання телетюнеру, громадяни повинні до 1 липня 2012 року звернутися до місцевих управління праці та соціального захисту населення із відповідною заявою.

Зразки заяв та уся необхідна інформація з питань одержання, підключення та користування телетюнером будуть оприлюднені на стендах в управлінні праці та соціального захисту, на офіційних веб-сайтах Держкомтелерадіо, Мінсоцполітики, місцевих органів влади, громадських організаціях захисту прав інвалідів тощо.

Доставка телетюнерів громадянам буде здійснюватись поштою по мірі надходження заяв громадян до органів соціального захисту та формування списків місцевими державними адміністраціями. Черговість доставки визначатиметься також по мірі надходження заяв. Тобто - хто раніше подасть заяву – той раніше отримає телетюнер.

Безкоштовне надання телетюнерів зазначеним категоріям громадян буде відбуватися за правилом: один телетюнер - на одне житлове приміщення (будинок).