До 1 вересня усі інваліди отримають коляски

Сьогодні на Вінниччині проживає 113 тисяч інвалідів, з них 3 тисячі користуються інвалідними колясками. А понад 1200 чоловік стоїть у черзі на їх отримання.

- Кабінет міністрів прийняв новий Порядок забезпечення засобами реабілітації інвалідів, - сказала Людмила Каратаєва, заступник начальник обласного управління соціального захисту населення. - Тепер особи з інвалідністю забезпечуються візками лише за індивідуальними заявками. А держава безкоштовно закупатиме їх для інвалідів. Ми вже провели анкетування серед таких осіб, щоб виявити їхні індивідуальні потреби. Адже усі люди різні. Тепер не буде як раніше – привезли однакові візки, і інваліди мусять брати те, що є.

Безкоштовно можна отримати не лише інвалідні коляски, але й протезно-ортопедичні вироби, в тому числі взуття, спецзасоби для самообслуговування, допоміжні засоби для особистої рухомості, меблі та оснащення, спецзасоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

- Щоб стати на облік інвалід має подати заявку до місцевого органу праці та соцзахисту населення – продовжує Людмила Володимирівна. – До заявки треба додати паспорт або свідоцтво про народження, висновок МСЕК, індивідуальну програму, довідку про реєстрацію місця проживання.

На основі цих документів місцевий орган праці та соцзахисту видає направлення з яким інвалід може безкоштовно замовити спецзасоби.