Можуть на 100% забезпечити інвалідів протезами

У Вінниці почав діяти сервісний центр з обслуговування і ремонту інвалідних візків. Про це повідомив Василь Лисак, директор вінницького казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Воно обслуговує Вінницьку та Чернівецьку області.

- Відтепер люди з обмеженими можливостями зможуть за державний кошт відремонтувати свої візки. Щоправда, жителям сіл та районних центрів доведеться вести візки на ремонт до обласного центру за власний рахунок - сказав Василь Васильович.

Також при підприємстві буде працювати сервісний консультативний центр, де інваліди зможуть отримати інформацію по підбору візка за своїми потребами.

- До кінця року наше підприємство має можливість на 100 відсотків забезпечити усіх протезами, устілками, бандажами, - додає Лисак.

В стаціонарі складного протезування щодня перебуває 24 людини. Після ампутації кінцівок вони вчаться носити протези.