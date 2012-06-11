Пожежу на тяжилівському промтоварному ринку гасить навіть вертоліт
12:35, 11 червня 2012Вінниця
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Горять лаки і фарби
У мікрорайоні Тяжилів, в районі вулиці Ватутіна, загорівся ринок, де продають автозапчастини, лаки, фарби і будматеріали, - повідомляє «Вінницький капіталіст».
Пожежу гасять кілька спецмашин та навіть вертоліт.
Зупинилися тролейбуси. Міліція направила автомобільний рух в об'їзд.
Займання сталося близько 10 ранку .
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