Пожежу на тяжилівському промтоварному ринку гасить навіть вертоліт

12:35, 11 червня 2012
Вінниця
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Горять лаки і фарби

У мікрорайоні Тяжилів, в районі вулиці Ватутіна, загорівся ринок, де продають автозапчастини, лаки, фарби і будматеріали, - повідомляє «Вінницький капіталіст».

Пожежу гасять кілька спецмашин та навіть вертоліт.

Зупинилися тролейбуси. Міліція направила автомобільний рух в об'їзд.

Займання  сталося близько 10 ранку .

 

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