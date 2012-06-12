"Тривожні кнопки" вінничани почали ставити у квартирах

Сьогодні на території області зареєстровано 120 приватних охоронних підприємств, але найбільше суттєвих переваг серед них має Державна служба охорони при УМВС. Останнім часом все більше людей звертається за послугами до різних охоронних фірм, щоб захистити ти своє житло та майно від квартирних крадіїв.

- Cьогодні ДСО є єдиною охоронною службою, яка озброєна табельною вогнепальною зброєю, - повідомив начальник УДСО при УМВС України у Вінницькій області Віктор Козаченко. - На території міста Вінниці щодня цілодобово чергують 6 груп затримання. Прибувають групи на спрацювання тривожних кнопок та сигналізації у квартирах протягом 1-3 хвилин. Щодня маємо 6-8 викликів. З почтаку року здійснили 600 виїздів і затрмиали 280 підзрюваних. По місту діє 1700 "тривожних кнопок" не т ільки в установах, але й в приватних квартирах.

Сьогодні на території області 3600 квартир охороняються державною службою охорони.

- Обладнати та підключити до пульту централізованої охорони будь-яку квартиру чи об’єкт можливо протягом однієї доби. Щороку згідно розпорядження міністра внутрішніх справ проводиться всеукраїнська акція «Квартира під охорону». Кожен громадянин України має змогу зі знижкою 50% обладнати свою квартиру засобами, необхідними для її охорони. Акція триває з 1 червня по 30 червня 2012 року, - розповідає Віктор Козаченко.

Сьогодні ДСО має сучасне обладнання для захисту автотранспорту – «Глобус М», за допомогою якого за лічені хвилини можна встановити де знаходиться автомобіль, з якою швидкістю він рухається, навіть, якщо він знаходиться закордоном.