Міністр оборони пообіцяв перевіряти вінницьких льотчиків раптово

Міністр оборони України Дмитро Саламатін, перебуваючи 14 червня, з робочою поїздкою у Вінницькому гарнізоні, визначив завдання Командуванню Повітряних Сил та особисто командувачу виду Збройних Сил України генерал-майору Юрію Байдаку, якого представив того ж дня. Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України

– У Повітряних Силах існує низка проблем, які накопичувалися роками та негативно впливають на спроможність якісно виконувати поставлені завдання, – зазначив глава вітчизняного військового відомства під час зустрічі з керівництвом Повітряних Сил.

Для виправлення ситуації, що склалася міністр оборони наказав командувачу та членам Військової ради Повітряних Сил, командирам повітряних командувань зосередити основну увагу на рішучому впровадженні основних положень Стратегії національної безпеки та Воєнної доктрини України, які затверджені указами Президента України 8 червня цього року.

Дмитро Саламатін підкреслив важливість уточнення системи протиповітряної оборони держави, організації якісної підготовки до проведення восени поточного року комплексу навчань “Перспектива – 2012”, забезпечення своєчасного виконання програм підготовки льотного складу та доведення середньорічного мінімального показника нальоту до 40 годин, забезпечення надійного протиповітряного прикриття об’єктів футбольного чемпіонату Євро-2012.

– Предмет окремої уваги – збереження кадрового потенціалу Повітряних Сил, підтримання дисципліни і правопорядку. В контексті цього підготовку льотчиків перевірятиму особисто і раптово, – наголосив міністр оборони України.

Глава оборонного відомства акцентував увагу на збереженні озброєння і військової техніки у Повітряних Силах. Дмитро Саламатін наказав вжити конкретних рішучих заходів щодо відновлення справності озброєння та військової техніки із залученням підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

– Ці завдання мають стати основою для щоденної копіткої роботи всіх посадових осіб. Тільки спільними зусиллями ми зможемо покращити стан у Повітряних Силах, – наголосив міністр оборони України.