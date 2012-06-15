На святі "Українська кухня" пригощатимуть безкоштовно

У суботу, 16 червня,о 10.00 будинок культури у селі Бохоники Вінницького району запрошує гостей на районне свято «Українська кухня». Територіальні громади представлять найкращі страви, приготовлені їхніми господинями. Буде і культурно-розважальна програма. Організатор свята – відділ культури і туризму Вінницької райдержадміністрації.

А наступної суботи, 23 червня, у селі Якушинці Вінницького району будуть господарями районного культурно-спортивного свята, присвяченого Дню молоді та Дню Конституції. З 10 години ранку на стадіоні відбудуться змагання з футболу, волейболу, настільного тенісу, шахово-шашковий турнір. Після нагородження переможців на гостей та учасників чекає культурно-розважальна програма.