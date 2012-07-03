Запрошують на "Ніч у музеї"

6 липня о 17.00 на території музею-садиби Михайла Коцюбинського відбудеться культурно-мистецьке свято «Ніч у музеї». Воно подарує зустрічі з цікавими людьми та розповіді про обрядові купальські традиції. Метою заходу є відродження давніх українських звичаїв та збереження історико-культурної спадщини нашого народу.

Майстри народної творчості розгорнуть у дворі садиби Коцюбинського свої численні мальовничі виставки. Будуть представлені народні живопис та кераміка, різьблення та декоративний розпис і багато іншого. Як завжди видовищно молоді козаки з Вінницького крайового козацького молодіжного об`єднання «Молода подільська січ» демонструватимуть свою спортивну підготовку та здобуті навички у різних видах українських національних бойових мистецтв. За музичну частину свята відповідатимуть самодіяльний ансамбль «Чорнобривці» та співачка автентичних українських пісень, педагог з етноспіву та давніх українських танців Ніна Бегас.

Лунатиме не лише музика, а й літературне слово. На свято запрошено низку письменників та поетів з міста та області, зокрема читатиме свої вірші та гуморески Леонід Куций, а Віктор Цимбал з Бершаді виступить з патріотичною поезію та соціальною сатирою. Читатиме для присутніх власні твори знана поетеса та прозаїк Валентина Сторожук. Автор поетичних збірок "Світлі крила", "Святий Георгій" та "Вибране з кумедного" Юрій Середа знайомитиме присутніх зі своєю творчістю. Також на вечорі виступить молода та романтична поетка Ольга Зайцева (Оріяна) та інші майстри пера.

Гостей свята обіцяють смачно почастувати традиційними стравами – у меню вареники, куліш та інші смаколики. А коли звечоріє і все навколо уже готуватиметься до чарівної та містичної купальської ночі, вогні яскравого фаєр-шоу змусять ненадовго розступитися пітьму.