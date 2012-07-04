Доглядальникам психічно-хворих дадуть більше грошей

З Державного бюджету Вінницька область додатково отримала 6,892 млн. гривень на виплати допомоги особам, які здійснюють догляд за інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Про це повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької обласної державної адміністрації.

Відповідно до законодавства України, малозабезпеченій особі що проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу органами праці та соціального захисту населення області призначається щомісячна грошова допомога. Розмір допомоги на догляд до червня 2012 року складав 10% прожиткового мінімуму, тобто, 107.30 гривень на місяць.

На території Вінницької області проживає 381 така особа.

Верховною Радою України 22 травня схвалено Закон України «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про психіатричну допомогу», яким передбачено підвищення розміру допомоги особі, яка здійснює догляд за інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного розладу з 10% прожиткового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати. Тобто розмір допомоги на даний час становить 1102 грн.