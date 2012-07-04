Вінничанку вбила корова

61-річна Марія Олексієнко з села Райгород Немирівського району померла від сильного удару рогом сусідської корови. Це сталося зранку, коли жінка виганяла на пасовище свою корову, повідомляє gazeta.ua.

- Її корова за два дні до цього привела телятко і тому має специфічний запах. Зазвичай корову треба тримати з тиждень вдома після того, як отелилася. Коли вона її виганяла з подвір'я, сусідська корова оскаженіла від специфічного запаху. Почали битися. Жінка стала їх розбороняти. Та сусідська корова вдарила Марію рогом в підколінну ямку. Вивихнула головку стегнової кості, через це порвалися судини, — говорить сільський голова Райгорода 56-річний Віталій Олійник.

Судини стали сильно кровоточити. Поки пастухи покликали на допомогу, жінка померла від великої втрати крові.

-Вона просто стекла кров'ю, хоча по суті там рана не така й велика. Череда знаходилася за сто метрів від села. Як дізнався, зразу своєю машиною приїхав через 15 хвилин. Але жінка вже не дихала, — додає Олійник.

Марія Олексієнко все життя до пенсії працювала дояркою у місцевому колгоспі. За роки роботи її жодного разу не бодали корови.

Вчора жінку поховали на сільському кладовищі біля чоловіка Петра. Він помер 10 років тому від хвороби.

Ветлікарі обстежили оскаженілу корову на випадок сказу. При первинному огляді корова здорова. Але господині не дозволили її випускати у поле, поки не прийдуть результати за 10 днів.

