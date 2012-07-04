Хлопчика цілу ніч шукали всім селом

Усі жителі села Нова Григорівка у Могилів-Подільському районі шукали 12-річного односельця. Хлопчина зранку пішов до яблуневого саду за травою для кролів і зник. Шукали його майже добу, повідомляє газета "Місто".

- Хлопець загаявся у саду, забув про час, - розповів Вадим Мельник, заступник начальника Могилів-Подільського РВ УМВС. - Садок розташований не близько від його будинку, тому, побачивши, що на дворі починає темнішати, хлопець забоявся іти додому. У садку є хатинка для сторожів, переночувати у ній і вирішив семикласник. У цей час ми активно його шукали по усьому селу, спілкувались із його родичами, друзями. У хлопця хворе серце, тому у голову приходили різні нехороші думки.

Школяр пізніше розповів міліціонерам, що ночувати у саду йому було страшно, але повертатись додому було ще страшніше, адже за довгу відсутність йому могло від батьків перепасти.

- Знайшли хлопця близько одинадцятої години наступного дня, - додав Вадим Мельник. - Він спокійно сидів у сторожці, бігти додому не поспішав.

Цього ж дня пошуками ще одного загубленого займались правоохоронці Тиврівського району. У селі Дзвониха 38-річний чоловік, який приїхав у гості до товариша, увечері прогулювався вздовж річки Південний Буг і зник. Друг забив на сполох і зателефонував "102". Шукали товариша аж до ранку, знайшли живим і здоровим.