Випив спиртову настоянку, вбив двох людей і отримав 8 років

Вісім з половиною років ув’язнення отримав нетверезий водій автомобіля «Mitsubishi Grandis», за вини якого загинули двоє пішоходів – 43-річний чоловік та його неповнолітня донька.

11 вересня 2011 року в м. Жмеринка о 13.10 годині, 39-річний водій автомобіля «Mitsubishi Grandis», місцевий житель, не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на двох пішоходів. Потерпілими виявилися 43-річний чоловік та його 17-річна дочка. Від отриманих тілесних ушкоджень батько з дочкою одразу загинули на місці пригоди.

Як з’ясувалося, причиною аварії стало порушення правил дорожнього руху водієм іномарки. За висновком експертів водій перевищив максимально дозволену в населених пунктах швидкість руху, не переконався у безпеці своїх маневрів щодо інших учасників дорожнього руху, внаслідок чого виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на пішоходів. За висновком медичного експерта, на момент скоєння аварії водій знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Зі слів водія іномарки, перед виїздом з дому йому стало погано, і він випив біля 150 г настоянки на спирту.

Про це повідомляє УМВС України у Вінницькій області.

За фактом скоєння ДТП була порушена кримінальна справа за ч.3 ст. 289 Кримінального кодексу України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

У судовому засіданні підсудний повністю визнав себе винним у скоєнні даного злочину.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області призначив підсудному покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі.