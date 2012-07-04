20-річна поштарка грабувала безпомічних

Під слідством опинилася листоноша з Іллінецького району. 20-річну жінку звинувачують у привласненні коштів, які призначалися для соціальних виплат пільговій категорії населення. Жертвами нечистої на руку молодиці стали найбільш незахищені люди – одинокі літні пенсіонери, безпомічні інваліди, прикуті до ліжка хворі, які не могли самотужки відстояти свої права.

- Підприємлива листоноша вправно підробляла документи звітності про отримання коштів людьми, а очікувану матеріальну допомогу привласнювала, - повідомляє Анна Олійник з СЗГ УМВС України у Вінницькій області. - Таким чином у її кишенях осіли гроші, виділені на субсидії для придбання твердого палива, компенсація для жінки-інваліда за невикористану санаторно-курортну путівку тощо. Дехто з пенсіонерів був обдурений при оформленні передплати на газети. Заплативши гроші, люди марно чекали на пресу у своїх поштових скриньках, бо ці кошти також були привласнені.

За попередніми даними розслідування, зловмисниця прихопила у такий спосіб понад 5 тисяч гривень.

За фактом використання завідомо підроблених документів та привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, порушено кримінальну справу. Підозрювана перебуває на підписці про невиїзд. Їй загрожує до чотирьох років позбавлення волі.