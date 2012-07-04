У Вінниці видобуватимуть Живий вогонь

Четвертий міжнародний козацький фестиваль Живий Вогонь запрошує до Вінниці 7-го липня 2012 року.

Вишенське озеро 7-го липня стане святом української прадавньої та сучасної культури. Всесвітньо відома музична формація України - гурт "От ВІНТА", козацькі осередки з усієї України, розваги, змагання, частування традиційними українськими стравами, автентична музика, фаєр-шоу.

Вінничанам гарантують незабутні враження від перебування в осяйному дусі української етнокультури, козацький колорит, гарний настрій та незабутні спогади!!!

Також гостям фестивалю пропонують взяти участь у Купальському квесті. Основні вимоги до учасників: веселі та креативні люди віком від 14 до 30, яскравий зовнішній вигляд та креативне гасло й гарний настрій.

Для справжніх українських козаків тут пропонують відкритий турнір з армспорту.

Будуть тут діяти різновікові сцени. Наприклад, на Молодіжній сцені з 12.00 до 17.00 виступатимуть українські фолк-рок групи, гурти, молодіжні колективи, звучатимуть естрадні пісні. На Народній сцені з 12.00 до 17.00 виступатимуть колективи з різних куточків України, проходитимуть майстер-класи з народних танців. Усі бажаючі зможуть прийняти козацьку присягу.

Велика сцена діятиме звечора, з 17.00, на ній відбудеться виступ Львівського театру тіней, гратимуть українські рок-гурти.

Літературний фестиваль «Перо в серці» розпочнеться о 12:00, виступи Сашка Ірванця та Макса Паленка варто очікувати десь близько 14:00.

Крім того, усі бажаючі можуть відвідати майстер-класи з загартовування духу й тіла та народної медицини, діятиме творча майстерня (гончарство, соломоплетіння, лозоплетіння, бісероплетіння, ткацтво та ін.).

Звісно, тут будуть виставлені роботи народних умільців.

А кульмінацією фестивалю, як і в попередні роки, стане відтворення прадавнього звичаю видобування Живого вогню.