В бібліотеці Тімірязєва Сімпліфікація

5 липня 2012 року о 17. 00 у відділі літератури та інформації з питань мистецтв ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (вул. Соборна, 70, II поверх, кім. 214) відбудеться відкриття персональної фотовиставки «Сімпліфікація» вінницького митця Сергія Крота, члена фотоклубу «Обрій». Виставка буде діяти з 5 по 18 липня 2012 року.

Крот Сергій Вікторович народився 16 березня 1985 року в місті Вінниця. Перші спроби у фотографії зробив під час навчання у Вінницькому Національному технічному університеті. Щоразу фотографія захоплювала все більше і більше. З 2007 року є членом вінницького народного фотоклубу «Обрій», а з 2009 – членом Національної спілки фотохудожників України (НСФХУ). Був учасником і призером багатьох всеукраїнських та міжнародних виставок і конкурсів.

Ось як фотохудожник говорить про свою улюблену справу: «Люблю фотографію за те, що завдяки їй можна зберегти частинку життя, зафіксувавши його на папері, адже все змінюється навколо нас кожної секунди, а з ним змінюється моє бачення оточуючого. Своєю фотографією не прагну змінити світ – лише прагну підкреслити його багатогранність, звернути увагу на те, що нас оточує і допомогти побачити досі небачене».

Фотографуючи, відкидаєш вимір часу і починаєш пошук нового балансу, поринаєш у різноманітність простору і створюєш інший Всесвіт, гармонію ліній, які пройшли крізь тебе.

Вивчаючи світ в цілому, ми більше дізнаємося про окремі його частини. Вивчаючи окремі прості форми, ми краще пізнаємо суть цілого. Сімпліфікація – спрощення задля кращого пізнання складного.