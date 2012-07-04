Фермерські господарства «розвели» державу на мільйони

18:07, 04 липня 2012
Вінниця
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Держава не простить

Прокуратура Вінницької області до господарського суду направила позов в інтересах держави, в особі Аграрного фонду України, до ТОВ "Осіївське" про стягнення заборгованості за форвардним контрактом у сумі майже два мільйона гривень та в інтересах держави, в особі Вінницького відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Також прокуратура Вінницької області направила ще один позов до фермерського господарства "КІВ" про стягнення заборгованості за договором про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству у сумі понад 120 тисяч гривень.

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