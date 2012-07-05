Шахрай «розвів» на мобільні розмови в 11 тис.грн.

4 липня до Немирівського районного відділу міліції на Вінниччині звернувся 46-річний житель Немирова про те, що невідомий заволодів його коштами у сумі понад 11 тисяч гривень.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Потерпілий розповів, що о 2-й годині ночі йому на мобільний подзвонив невідомий і повідомив, що його син скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Для залагодження цієї проблеми потрібно було придбати картки поповнення рахунку мобільного зв’язку на 11 тисяч гривень, що чоловік, не гаючи часу, зробив.

Більше того, схвильований батько прийшов з цими картками під райвідділ міліції та подзвонив зловмиснику, кому їх занести. У відповідь почув, що потрібно лише продиктувати коди карток поповнення, що чоловік слухняно зробив. Перед тим він подзвонив сину на мобільний телефон, але той не відповів. З’ясувалося, що його син в цей час спокійно спав вдома. Жодних проблем із законом у нього звичайно ж не було.

За фактом шахрайства відповідно до ст.190 КК України (Шахрайство). За такий злочин передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Міліція займається пошуком шахрая та вкотре закликає усіх громадян бути обачними, не довіряти подібним телефонним обіцянкам, головна мета яких – обманним шляхом заволодіти грошовими коштами.

Якщо Вам зателефонували невідомі і під різними приводами просять перерахувати гроші – не гайте часу, подзвоніть 102 або зверніться до найближчого відділку міліції. Ваше повідомлення допоможе оперативно знайти злочинця та збереже Ваші кошти.