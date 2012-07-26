Кращим вінницьким морякам вручать по 471 гривні

29 липня Україна відзначатиме День флоту. До урочистостей долучиться і вінницька міська влада, делегація якої відвідає корвет "Вінниця", що у Севастополі. З ним наше місто традиційно підтримує шефські зв'язки, повідомляє газета "Місто".

Згідно з рішенням виконкому Вінницької міськради морякам вручать Почесні грамоти і цінні подарунки (принтери і проектори) на загальну суму 10 тис. грн. А десяти кращим морякам - Почесні грамоти і по 471 грн. грошової винагороди. Загальний кошторис видатків міського бюджету на відзначення Дня флоту України трохи перевищує 30 тис. грн.

Крім того, Вінницький міський палац мистецтв "Зоря" забезпечить для моряків концертну програму.

- Наш подарунок традиційно залишається одним із найбажаніших, адже артисти дарують морякам яскраве свято, - говорить Олександр Шемет, вінницький КВН-ник. - Цього року до Севастополя поїдуть учасники "Зоряної мрії", "Болеро" і КВН-команди.