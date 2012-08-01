На «Просторі - ВС» зупинили роботу верстатів

Під час перевірки деревообробного підприємства ПП «Простор — ВС», що у місті Вінниці, інспектором теруправління було заборонено експлуатацію чотирьох верстатів, експлуатація яких могла призвести до травмування працівників.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Фахівці виявили цілу низку технічних порушень та цілковите нехтування застережними заходами задля унеможливлення травмувань працівників.

І це ще не всі порушення, які були виявленні. Під час перевірки було виявлено, що й сам в. о. директора ПП «Простор - ВС» не пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. На підприємстві не призначена відповідальна особа за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства. Не проведено випробовування стану опору ізоляції електроінструменту. Не всі працівники підприємства забезпечені спецодягом та засобами спеціального захисту.

А відтак, в.о. директора було притягнуто до адміністративної відповідальності та видано припис з переліком порушень, які необхідно усунути.

Довідково: Через незадовільне ставлення керівництва підприємств до питань з охорони праці у Вінницькій області з початку року на підприємствах деревообробної промисловості травмувалось шестеро працівників. Один із них — загинув.

Нещасні випадки стались через невиконання вимог інструкцій з охорони праці працівниками, порушення технологічного процесу, відсутність контролю за проведенням робіт з боку посадових осіб