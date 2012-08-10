На відвойований Кирнасівський цукрозавод набирають робітників

За останні два тижні селище Кирнасівка і цукровий завод змінились до невпізнаності. Заасфальтовані певні ділянки доріг, встановлено нову автобусну зупинку, Підрізані і розчищені зелені насадження біля заводу. Територія має абсолютно інший вигляд. Все це побачили голова обласної державної адміністрації Микола Джига, перебуваючи зі своїм першим заступником Іваном Мовчаном з робочою поїздкою у селищі Кирнасівка, що у Тульчинському районі.

- Влада зробить усе можливе, аби людям вернути віру у завтрашній день і не дати знищити один з новіших цукрових заводів, який побудований у радянські часи, - сказав губернатор Микола Джига. - І влада свого слова дотрималася.

На території заводу Микола Джига зустрівся з новоствореним колективом. Підприємство вже працює три календарних тижня, на роботу зараховано 72 особи, з яких 18 - інженерно-технічні працівники, уже є перші нарахування заробітної плати. На даний час основні роботи стосуються благоустрою навколишньої території, паралельно ведуться роботи по капітальному ремонту покрівлі головного корпусу заводу.

- Вже складений бізнес-план, - запевнив директор підприємства Григорій Ігнатов. - До кінця року розписані всі види робіт, що виконуватимуться на підприємстві.

Микола Джига зазначив, що приємним є те, що в людей є бажання працювати. За його словами до кінця місяці працюватиме 120 осіб, у жовтні – до 180 працівників, а на 1 листопада заплановано повністю укомплектувати штат. На підприємстві працюватиме біля 250 осіб.

Це є підтвердженням того, наголосив Микола Джига, що свої обіцянки влада виконує і завжди намагається підтримати і захистити людей. Він в черговий раз подякував жителям Кирнасівки за їх небайдужість і стійку позицію.

- Зараз наше завдання, - зазначив Микола Джига, - разом докласти максимум зусиль, аби це селище набуло сучасного, охайного вигляду.



