На честь шкільної форми влаштували парад-фестиваль
На призи розщедрився кандидат в депутати
У місті Бар традиційні першовересневі ліднійки вирішили урізноманітнити, - пообіді влаштували парад-фестиваль учнівської форми.
Про це повідомляє управління преси та інформації вінницької ОДА.
Учасників заходу з нагоди свята привітали місцева влада та один із кандидатів у депутати, що балотується в окрузі.
По завершенню параду компетентне журі підбило підсумки, визначивши переможців. Ними стали:
І місце - учнівські колективи ЗОШ І-Ш ст. № 4 м. Бара та Мальчовецької ЗОШ -ІІ ст.;
ІІ місце – НВК «ЗОШ І-Ш ст. № 2-гімназія» м. Бара та Гаївська ЗОШ-сад І-ІІ ст.;
ІІІ місце – ЗОШ І-Ш ст. № 3 м. Бара та Кошаринецька ЗОШ І-ІІ ст.
У дарунок переможці фестивалю отримали від щедрого кандидатав депутати сертифікати на поїздку до Києва (І місце), Кам’янця-Подільського (ІІ місце) та Вінниці (ІІІ місце).
Завершилося дійство частуванням усіх учасників величезним святковим тортом. А далі були ігри, розваги, конкурси, показові виступи, відкриття нового дитячого майданчику та святковий феєрверк.