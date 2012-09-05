На честь шкільної форми влаштували парад-фестиваль

У місті Бар традиційні першовересневі ліднійки вирішили урізноманітнити, - пообіді влаштували парад-фестиваль учнівської форми.

Про це повідомляє управління преси та інформації вінницької ОДА.

Учасників заходу з нагоди свята привітали місцева влада та один із кандидатів у депутати, що балотується в окрузі.

По завершенню параду компетентне журі підбило підсумки, визначивши переможців. Ними стали:

І місце - учнівські колективи ЗОШ І-Ш ст. № 4 м. Бара та Мальчовецької ЗОШ -ІІ ст.;

ІІ місце – НВК «ЗОШ І-Ш ст. № 2-гімназія» м. Бара та Гаївська ЗОШ-сад І-ІІ ст.;

ІІІ місце – ЗОШ І-Ш ст. № 3 м. Бара та Кошаринецька ЗОШ І-ІІ ст.

У дарунок переможці фестивалю отримали від щедрого кандидатав депутати сертифікати на поїздку до Києва (І місце), Кам’янця-Подільського (ІІ місце) та Вінниці (ІІІ місце).

Завершилося дійство частуванням усіх учасників величезним святковим тортом. А далі були ігри, розваги, конкурси, показові виступи, відкриття нового дитячого майданчику та святковий феєрверк.



