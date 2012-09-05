Польської мови навчать безкоштовно

Починаючи з 10 вересня, у вінницькій обласній науковій бібліотеці імені Тімірязєва буде відновлено засідання клубу вивчення польської мови. Про це повідомляє радіо "Місто над Бугом".

- Щопонеділка та щосереди безкоштовні заняття для бажаючих вивчити польську мову проводитимуть її носії – волонтери Європейської Волонтерської служби в рамках програми «Молодь в дії» - Бартош Кучер і Войцех Філ, - говорить керівник Центру європейської інформації у Вінниці Оксана Бондар. - Клуб вивчення польської мови діє на базі Центру європейської інформації у Вінниці п'ятий рік. Записатися до клубу усі бажаючі можуть у головному корпусі бібліотеки Тімірязєва. При собі необхідно мати бібліотечний читацький квиток.