Доглядальник, якого погриз ведмідь у зоопарку, помер

55-річний робітник вінницького зоопарку Вастль Лісовий, якого 2 вересня травмував ведмідь, помер у лікарні.

За повідомленням прес-служби теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області, 2 вересня о 8.15 працівник годував бурих ведмедів і один із звірів лапою розірвав чоловікові ліву ногу.

Робочого доставили в лікарню, де йому провели операцію з ампутації ноги. Однак, врятувати життя потерпілому не вдалося: 4 вересня він помер.

— Що сталося — невідомо, — розповідає директор зоопарку Надія Сук. — Скоріш за все, працівник знехтував правилами техніки безпеки. Не до кінця закрив шибр, яким зачиняється клітка при годуванні тварин.

Непритомного працівника біля вольєра знайшов охоронець та покликав на допомогу. Лісового доправили в реанімаційне відділення вінницької лікарні. Ліва нога була обгризена до кістки, її довелось ампутувати.

Ц вольєрі живуть двоє 6-річних бурих ведмедів — Бумер та Умка. Хто саме напав на працівника — невідомо.

— Вони живуть у нас змалечку, агресивними їх ніколи не бачили, — говорить директорка. — Можливо, зіграло роль те, що зараз у них якраз шлюбний період.

У Вінницькому зоопарку це перший випадок, коли тварина напала на людину. Лісовий працює там два роки. Його дружина та двоє дітей живуть у селі Хижинці неподалік Вінниці, повідомля gazeta.ua.