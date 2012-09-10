Добринська стане президентом Федерації легкої атлетики?

Днями відбулася прес-конференція українських легкоатлетів, які вимагають відставки президента Федерації легкої атлетики України Валерія Борзова. Серед присутніх була і вінничанка наталія Добринська, пише Українська правда.

Українські легкоатлети вимагають відставки президента Федерації легкої атлетики України Валерія Борзова.

Про це на прес-конференції заявили учасники та призери Олімпійських ігор у Лондоні та Пекіні.

- В Україні склалася така ситуація, коли спортсмен, вигравши чемпіонат України, не має жодної гарантії, що саме він представить свою країну на Олімпійських іграх, - говорить бронзова призерка Олімпіади-2012 в естафеті Єлизавета Бризгіна, - тому що комусь здається, що ти маєш власну чітку думку, яка не збігається з їхніми планами. Борзов достатньо часу пробув на цій посаді, нічого не зроблено, стає лише все гірше і гірше.

- Усім кажуть: не кажіть про це. Так було і буде, - розповіла олімпійська чемпіонка (Пекін-2008) у семиборстві Наталія Добринська. - В Україні жодним чином не популяризується легка атлетика, що може призвести до її занепаду.

В коментарях до інформації, опублікованої на сайті «Українська правда» з’явились думки про те, що на пост президента Федерації легкої атлетики прямо претендує саме Наталя Добринська, і саме її кандидатуру підтримало б керівництво країни.