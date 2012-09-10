По дорозі на весілля водій BMW вбив жінку

Аварія сталась ввечері 8 вересня на світлофорі в селищі Стрижавка Вінницького району. Киянин на сріблястій BMW при обгоні бетономішалки вдарився їй у заднє колесо, від удару злетів у повітря. Під час чергового перевороту у повітрі BMW зніс дах зеленому «ВАЗ 2107». Пасажирка сімки загинула на місці, її чоловіка забрали у лікарню, повідомляє сайт 20 хвилин.

- Три пошкоджених автомобіля, - говорить начальник державтоінспекції Вінницького району Генадій Антонюк. - Автомобіль BMW, рухався на великій швидкості, на якій саме буде з’ясовувати експертиза, але сам водій визнає, що швидкість була велика. На перехресті три полоси, водій на BMW рухався по середній полосі, пробував перелаштуватись у лівий ряд, коли побачив, що на перехресті зупинився автомобіль «ВАЗ-2107», з включеним лівим поворотом. Водій BMW почав тікати в правий ряд, а там їхав КамАЗ з бетономішалкою. Обганяючи бетономішалку, BMW вдаряється їй в заднє колесо.

Водій BMW каже, що не пам’ятає чи рухалась сімки чи стояла.

Водій БМВ, не місцевий, з міста Києва, кажуть на весілля їхав, окрім маленької подряпини на лобі, відбувся переляком.

- Жінку, що загинула Алла звати, за кермом був її чоловік Федір, вони торгують у Вінниці на базарі, чи то фарбою, чи то залізом, видно їхали з роботи, - розповідає мешканка Стрижаки Руслана, - в нас діти в одному класі вчаться, їхньому хлопчику 12 років, його сусідка забрала, бо коли хлопець сюди прибіг та побачив маму, білий як стіна став. Люди кажуть що окрім батька, якого забрали в лікарню, в хлопчика залишилась лише бабуся, але вона хворіє, не встає. Раніше бабуся вчителькою працювала у Стрижавській школі, викладала англійську.