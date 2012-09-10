Нове місце для відпочинку з‘явилось біля Будинку офіцерів

У місті завершились роботи по реконструкції ділянки вулиці 50-річчя Перемоги від площі Перемоги до ринку «Світанок». Починаючи з квітня тут виконано значний обсяг робіт по благоустрою території. Зокрема, на тротуарах вже покладено декоративну тротуарну плитку, проведено реконструкцію зелених зон, влаштовано зовнішнє освітлення та турнікети, встановлено нові зупинки громадського транспорту. Окрім зручностей для пішоходів, тут також подбали і про водіїв. Зокрема, на деяких ділянках виконано розширення проїжджої частини, відремонтовано в’їзди до дворів, нанесено дорожню розмітку та встановлено знаки.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Роботи по вулиці 50-річчя Перемоги виконувались відповідно до договору про комплексну забудову території, який було підписано на початку року між ТОВ «Торгово-промислова фірма «АВС-Цитрус» та виконавчим комітетом міської ради. На сьогоднішній день від проспекту Коцюбинського і до ринку «Світанок» вже виконано практично всі заплановані роботи. Покладено більше двох тисяч квадратних метрів тротуарної плитки. Крім того, новий сквер підсвічуватиметься новими ліхтарями, яких тут встановлено 16. Тут також впорядковано зелені зони та встановлено 42 метри огородження із символікою міста. Усі ці роботи виконувались за рахунок коштів інвестора (загалом це понад 1,5 мільйони гривень).

За кошти міського бюджету на цьому об’єкті розширено на 585 кв м проїжджу частину дороги, проведено поточний ремонт в’їздів у двори та встановлено дві сучасні автобусні зупинки. Також на ділянці дороги від площі Перемоги до ринку «Світанок» виконано комплекс робіт для покращення дорожнього руху. Зокрема, для руху автобусів та маршрутних таксі влаштовано окрему смугу (від площі Перемоги і до вулиці Шмідта), на якій нанесено розмітку, визначено місця для висадки та посадки пасажирів та встановлено відповідні дорожні знаки. Також відокремлено зону для паркування легкових автівок, де позначені спеціальні місця для інвалідів. А задля зручності та безпеки пішоходів оновлено розмітку, яка визначає «острівець безпеки», та встановлено нові світлофори із відліком часу.

На сьогодні на місці, де ще два роки тому знаходились заповнений водою котлован та різні «кафешки» й магазинчики, вже знаходиться сучасна алея, де вінничани можуть приємно проводити час, відпочиваючи на нових лавочках або ж просто прогулюватися зручною, затишною територією.​