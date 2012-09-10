Замість шкільної форми діти ходять у вишиванках

У загальноосвітній школі № 11 м. Вінниця українська вишиванка стала частиною шкільної форми для учнів початкових класів. Ідея переодягти дітей у вишиванки належить батькам.Це не парад вишиванок, а нова шкільна форма вінницьких учнів замість чорно-білого вбрання.

Першокласник Владислав народився у Нігерії. Нині навчається в українському класі, та показує своїм співвітчизникам, що воно таке - українська культура. Батьки його підтримують.

- Українська вишиванка - це у нас, а у них національний костюм - це також вишиванки свого роду, - говорить Олена, мати першокласника Владислава. - Тому батько наш нічого проти не мав . В проекті бабуся з Нігерії планує подарувати нам нігерську вишиванку.

Чи не кожну сорочку цій малечі вишивала бабуся або матуся. Хто ж із голкою не впорався, купували у крамницях.

- От у моєму класі багато батьків, самі вишивали для діток сорочечки, - говорить Марія Ільченко, вчитель початкових класів. - Тому єдиного візерунка, єдиного узора - немає. У них усіх різні, але усі вишиті. Це дуже гарно.

А з наступного навчального року у вишиванку переодягнуться і викладачі.

- Виникла ідея учителів підтримати, наших учнів і батьків - і незабаром, я думаю, що ми зможемо спостерігати, як наші учителі теж проводять уроки у вишитих сорочках, - каже Олена Поліщук, заступник директора ЗОШ №11.

На цьому з національними традиціями у школі вирішили не закінчувати. 1 вересня малеча висадила калинову алею. Нині щоранку поливають, аби дерева адаптувалися. Адміністрація обіцяє - щось виключно українське з'являтиметься у закладі щорічно.