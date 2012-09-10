Авто зірвалось з домкрату і розчавило юнака

8 вересня в м. Козятин Вінницької області внаслідок нещасного випадку загинув чоловік.

Про це повідомляє територіальне управління МНС України у Вінницькій області.

8 вересня в м. Козятин під час ремонту легкового автомобіля 26-річний чоловік підняв авто домкратом та проводив ремонтні роботи. Автівка з'іхала з домкрата і впала на чоловіка, який знаходився під нею.

Молодий чоловік отримав чисельні травми. Постраждалий помер в кареті швидкої допомоги під час транспортування до лікарнії.