Прокуратура не погоджується з рішенням сільради
09:01, 13 вересня 2012Вінниця
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Дали в оренду 10 га землі
Рішенням Росошанської сільської ради, що у Липовецькому районі одному із приватних підприємців без погоджень органів державного контролю та проведення торгів надано в оренду земельну ділянку з багаторічними насадженнями площею 10 га.
Прокурором Липовецького району принесено протест на вказане рішення.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
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