Прокуратура не погоджується з рішенням сільради

Дали в оренду 10 га землі

Рішенням Росошанської сільської ради, що у Липовецькому районі одному із приватних підприємців без погоджень органів державного контролю та проведення торгів надано в оренду земельну ділянку з багаторічними насадженнями площею 10 га.

Прокурором Липовецького району принесено протест на вказане рішення. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

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