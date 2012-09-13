Вітчим забив свого пасинка за пиятцво

Працівники вінницької міліції затримали 66-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні вбивства свого прийомного сина. Як з’ясувалося, пенсіонер лише намагався змусити сина покинути пиячити. Оскільки словесні дорікання та обіцянки не дали бажаного результату, вітчим вхопився за сокиру.

Про це йдеться у повідомленні СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Трагедія сталася в одному з сіл Барського району. Мертвим свого 34-річного сина виявила матір, яка прийшла його провідати. Жінка з чоловіком проживала у сусідньому будинку, а синові допомагала по господарству.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група працівників міліції. Під час огляду тіла потерпілого було встановлено, що чоловік помер насильницькою смертю. За висновком судово-медичного експерта смерть чоловіка настала миттєво, внаслідок відкритої черепно-мозкової травми.

Працівники міліції одразу почали встановлювати осіб, які могли би бути причетними до скоєння даного злочину. Оскільки потерпілий не був байдужим до оковитої, і його часто бачили у сумнівних компаніях серед випадкових знайомих, на причетність до скоєння вбивства перевіряли велику кількість осіб.

Підозри правоохоронців щодо скоєння даного злочину впали на вітчима покійного. 66-річний пенсіонер плутався у показах, змінював їх, а після - зізнався у скоєнні вбивства.

Зі слів затриманого, напередодні трагедії він вкотре прийшов благати пасинка покинути пиячити та знайти роботу. На цьому ґрунті між чоловіками виникла сварка, під час якої пасинок взяв сокиру та замахнувся нею на вітчима. Вихопивши сокиру з рук пасинка, вітчим декілька разів вдарив нею нападаючого по голові.

За фактом вбивства слідчим управлінням порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Пенсіонеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.