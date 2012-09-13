У Вінниці стартує хокейний чемпіонат України

З 13 по 16 вересня у Вінниці відбудеться I тур чемпіонату України з хокею на траві серед чоловічих команд (осіння частина). Ігри проходитимуть на стадіоні Центрального парку культури і відпочинку з 10.00 до 18.00. Вхід глядачів – вільний.

Як і минулого чемпіонату, на старт вийдуть 8 команд, 3 з яких – вінницькі. Склад учасників практично не змінився, лише «Політехник» (Коростень) замінила інша команда з Житомирщини – друга збірна Бердичівського району.

Найбільш очікуваної дуелі фаворитів, вінницького дербі між «Олімпієї-Колосом-Секвоєю» і «ШВСМ-Олімпією-Динамо» у стартовому турі не буде. Тому, на думку експертів, найцікавішим матчем туру стане поєдинок між

«ШВСМ-Олімпією-Динамо» і збірною Черкаської області. Він відбудеться 15 вересня о 14.00.