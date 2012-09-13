Кінь мало не втопив свого господаря

11 вересня о 16: 57 на пункт зв’язку самостійної пожежної частини №11 міста Козятин надійшло повідомлення про те, що у райцентрі в місцевий ставок впала гужова повозка з керманичем.

Про це повідомляє теруправління МНС у Вінницькій області.

По прибуттю на місце події було встановлено, що житель сусіднього села Іванківці, рухаючись біля мосту на возі потрапив у воду. Як стало відомо, кінь під час руху злякався стороннього предмету та з’їхав в озеро. Власник тварини встиг зістрибнути, а тварина заїхала у водойму. Рятувальники, що прибули на виклик допомогли тварині вибратися на берег. Постраждалі відсутні.