Профспілки вже шкодують про продаж «Авангарду»?

Федерація профспілок області провела урочисте нагородження кращих спортсменів з різних міст і районів, які є членами профспілкового спорттовариства «Україна». Захід відбувся з нагоди Дня фізичної культури і спорту, який в Україні відзначали нещодавно.

Серед нагороджених були призери першості Європи Світлана Богач і Владислав Майстренко, а також низка чемпіонів України і області з різних видів спорту: акробатики, боксу, художньої гімнастики, легкої атлетики тощо. Нагороди також отримали провідні профспілкові тренери, ветерани спорту, керівники провідних галузевих організацій профспілок.

Почесний знак Федерації профспілок України «За спортивну звитягу» отримали заслужений тренер України, директор вінницької ДЮСШ «Орбіта» Анатолій Золотар і майстер спорту України, директор Гніваньської ДЮСШ «Будівельник» Валерій Крисов.

Голова обласної організації ФСТ «Україна» Василь Софина нагадав, що вінницька срібна олімпійська призерка-2012 Інна Осипенко-Радомська є вихованкою цього спорттовариства. Водночас він звернув увагу, що колись представники ФСТ складали понад 70 % олімпійської збірної України, а зараз їх на порядок менше. Проблема спілчан пов’язана з браком гідної матеріальної бази профспілок. Для приклада: вінницький басейн «Авангард» Федерація профспілок області не мала змогли утримувати і продала його приватній структурі.

Водночас є і позитивні зрушення. Наприклад, на Вінниччині профспілки першими в Україні почали проводити міжгалузеву спартакіаду з різних видів спорту не за кілька днів, як було раніше, а протягом року.

Голова ФПО Володимир Паращук звернув увагу, що більшість профспілок області (усього їх 20) проводить свої галузеві спартакіади. Наприклад, днями змагалися працівники лісового господарства, а незабаром у нас пройде всеукраїнська спартакіада медпрацівників.

– Педагог, який не займається спортом і не веде здоровий спосіб життя, мало чого може навчити своїх учнів, – каже Сергій Пугачов, голова найбільшої обласної профспілки, працівників освіти.

– Здоров’я людини лише на 10 % залежіть від якості лікування, яка вона отримує. Решта – від інших факторів, і особливо від способу життя, – підкреслює голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Іван Лєта.