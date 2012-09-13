Прикордонники вилучили 260л саморобного хмелю
17:00, 13 вересня 2012Вінниця
0 0
У Вінницькій області на пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач» прикордонною групою вилучено понад 260 літрів домашнього вина.
Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.
Прихований алкоголь вилучили учора у пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач».
Його виявила прикордонно-митна оглядова група під час проведення поглибленого огляду автомобіля «Мерседес».
Водій, 29-річний житель Волині, приховав між передніми і задніми сидіннями автівки 174 пляшки білого та червоного вина.
Всього у півлітрових та півторалітрових пластикових пляшках цього напою було понад 260 літрів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter