Прикордонники вилучили 260л саморобного хмелю

17:00, 13 вересня 2012
Вінниця
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У Вінницькій області на пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач» прикордонною групою вилучено понад 260 літрів домашнього вина.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Прихований алкоголь  вилучили учора у пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач».

Його виявила прикордонно-митна оглядова група під час проведення  поглибленого огляду автомобіля «Мерседес».

Водій, 29-річний житель Волині, приховав між передніми і задніми сидіннями автівки 174 пляшки білого та червоного вина.

Всього у півлітрових  та півторалітрових пластикових пляшках цього напою було понад 260 літрів.

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