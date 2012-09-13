Прикордонники вилучили 260л саморобного хмелю

У Вінницькій області на пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач» прикордонною групою вилучено понад 260 літрів домашнього вина.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Прихований алкоголь вилучили учора у пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач».

Його виявила прикордонно-митна оглядова група під час проведення поглибленого огляду автомобіля «Мерседес».

Водій, 29-річний житель Волині, приховав між передніми і задніми сидіннями автівки 174 пляшки білого та червоного вина.

Всього у півлітрових та півторалітрових пластикових пляшках цього напою було понад 260 літрів.