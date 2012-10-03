У Вінниці замінили майже усі ліхтарі на енергозберігаючі

Цього року для інвалідів та батьків з дитячими колясками встановили 63 пандуси на переходах. Завершено ремонт підземного переходу на зупинці тролейбуса Лебединського. Також облаштували 7 зупинок по вулицях Московській, Київській, Келецькій, 50-річчя Перемоги та Лебединського.

Про це заявив на на спеціальній нараді міського голови начальник департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міськради Ігор Корольчук,

- Готуючись до зими закупили 226 тон відсіву та 5200 тон технічої солі, - каже Ігор Євгенович. - На дорогах Вінниці заробили 50 тисяч метрів швів та тріщин. Очистили 5200 м русел малих річок у місті. З 19074 ліхтарів у 18513 замінили на лампочки на енергозберігаючі. Готуєтсья до запуску система, яка буде автоматично вмикати і вимикати світло

Цього ріку за міжопалювальний період було відремонтовано 37,5 тисяч метрів квадратних м’яких покрівель, що на 15% більше плану, на 23% перевиколи запланований обсяг, відремонтувавши 3,8 метри квадратних, шиферних покрівель, на 25% перевиконані обсяги по ремонту та заміні трубопроводів (8,6 тисяч погонних метрів).

Начальник дорожнього управління Святослав Буше повідомив, що не можуть зробити повний ремонт доріг, тому що коли приймався бюджет у минулому році, то було закладено 19 млн грн. на ремонт 110 вулиць Вінниці. А врешті-решт підприємство отримало 17 млн грн. на ремонт 138 вулиць Вінниці.

