Осіння депресія довела жінку до суїциду
11:00, 08 жовтня 2012Вінниця
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Спроба самогубства
6 жовтня о 12:30 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежно-рятувальної частини №4 міста Вінниці надійшло повідомлення про спробу скоєння суїциду.
Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.
40-річна жителька обласного центру у власній квартирі намагалась звести кінці з життям шляхом нанесення собі різаних ран передпліччя. На даний момент постраждала знаходиться в травматологічному відділенні 2-ї міської клінічної лікарні в стабільному стані середньої важкості.
Причини скоєння спроби суїциду з’ясовуються.
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