Осіння депресія довела жінку до суїциду

6 жовтня о 12:30 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежно-рятувальної частини №4 міста Вінниці надійшло повідомлення про спробу скоєння суїциду.

Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.

40-річна жителька обласного центру у власній квартирі намагалась звести кінці з життям шляхом нанесення собі різаних ран передпліччя. На даний момент постраждала знаходиться в травматологічному відділенні 2-ї міської клінічної лікарні в стабільному стані середньої важкості.

Причини скоєння спроби суїциду з’ясовуються.