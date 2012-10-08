На Святі ковбаси її з‘їли 30 кг і випили 80 л юшки

7 жовтня вперше в історії села Іванів Калинівського району пройшло Свято ковбаси. Ініціатором проведення свята став кандидат у народні депутати по виборчому округу №13 Микола Катеринчук.

- Якось у Львові я з друзями зайшов у ресторан, - згадує Микола Дмитрович. - Бачу в меню - ковбаса домашня і в дужках написано «село Іванів Вінницької області». І кличу офіціантку і кажу їй: «Тут треба виправити не Іванів, а Янів, так село місцеві кличуть. І це село таке, що ним може пишатися будь-яке місто. А ще ковбаса є?» Вона каже: «Треба трохи почекати, зараз принесуть з іншого ресторану».



На перше в історії села Свято ковбаси прийшло близько тисячі його жителів. Майже всі приїхали на велосипедах, молоді дівчатка на високих підборах приїхали на скутерах, молоді сім‘ї з дітками – на машинах. Кажуть, що в Іванові – всі на колесах. Село велике, майже 5500 жителів.

На святі для гостей співали пісень заслужена артистка України та Польщі Анна Сингаєвська, заслужений артист України Богдан Романіді та Володимир Фідик, а також місцеві віртуози циганської пісні Іван Марциенкевич з дружиною.

Проводили конкурс на найшвидше поїдання вареників. Зголосилися помірятися вправністю п’ять учасників – три жінки і два хлопця. Перед кожним поставили миску з 20-ма варениками із сиром. Для полегшення процесу змагання поставили воду та сметану. Місцева Людмила вирішила не тільки сама наїстися вареників, але й нагодувати односельців. Та після того як вона з тарілкою пройшлася серед глядачів і роздала всі вареники, ведучий зняв її з конкурсу. А інша жінка, Марія, підкидала свої вареники в тарілку Михайла Благовіра. Він мовчки їв усі і таки випередив усіх учасників. Отримавши заохочувального приза, він забрав вареники, що залишилися і роздав друзям, які за нього уболівали.

Після конкурсу усіх гостей свята пригостили місцевою іванівською ковбасою та рибною юшкою. Того святкового вечора іванівці з‘їли близько 30 кг ковбаси та 80 літрів юшки, яку варив спеціально запрошений з Вінниці кухар Олег Джуринський.

- Нашому селу 602 роки і ковбасу тут чинили завжди, - говорить Іванівський сільський голова Віктор Онофрійчук. – Нашу ковбасу знають і Москві, і в Америці, і на Курильских островах. Вона завжди була пропускам у потрібні кабінети. Наші підприємливі люди розвозили її по всьому світу. Якщо в хвилини кризи інші люди кидаються горілку пити, то іванівські починають торгувати і на заробітки їздити. Вони важко працюють, і хочуть свята.