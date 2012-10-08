Молоді митці покажуть себе на Дні художника

Регіональний центр сучасного мистецтва "Арт-Шик" (вул Архітектора Артинова, 12А) запрошує 10 жовтня на презентацію виставки "ДЕНЬ Х JUNIORS", присвячену Дню художника України.

День художника відзначається в Україні щорічно у другу неділю десятого місяця, цього року його офіційна дата - 14 жовтня, повідомляє lorna-l.livejournal.com.

На відміну від попередніх років, до участі у виставці запрошено молодих художників, і не лише з Вінниці, а й інших міст України – Києва, Одеси, Львова. Це дозволило розширити коло учасників та підняти питання, чи є у Вінниці, власне, молоді художники і які вони.

На стінах галереї відвідувачі побачать роботи юних художників. Спілкування з ними також входить у програму заходу.

Початок свята молодих митців 10 жовтня о 18.00.