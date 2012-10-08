Молоді митці покажуть себе на Дні художника

16:23, 08 жовтня 2012
Вінниця
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Регіональний центр сучасного мистецтва "Арт-Шик" (вул Архітектора Артинова, 12А) запрошує  10 жовтня на  презентацію  виставки  "ДЕНЬ Х JUNIORS",  присвячену Дню художника України.

День художника відзначається в Україні щорічно у другу неділю десятого місяця, цього року  його офіційна дата - 14 жовтня, повідомляє lorna-l.livejournal.com.

На відміну від попередніх  років, до участі у виставці запрошено молодих  художників, і не лише з Вінниці, а й інших міст України – Києва, Одеси, Львова. Це дозволило розширити коло учасників та підняти питання, чи є у Вінниці, власне,  молоді художники і які вони.

На стінах галереї відвідувачі побачать роботи юних художників. Спілкування з ними також входить у програму заходу.

Початок свята молодих митців 10 жовтня о 18.00.

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