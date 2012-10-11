Агітувати вінничан за Володимира Базелюка приїде Тягнибок

У п’ятницю, 12 жовтня, до Вінниці завітає лідер Всеукраїнського об’єднання ''Свобода'' Олег Тягнибок.

Як повідомили УНІАН-Вінниччина у прес-службі Вінницької обласної організації, голова партії представить у Вінниці виборчий список, передвиборчу програму ВО "Свобода" - "Своя влада – Своя власність – Своя гідність на СВОїй, БОгом ДАній землі" та єдиного узгодженого кандидата від ВО ''Свобода'' і об’єднаних сил опозиції по 12 мажоритарному виборчому округу м. Вінниці - Володимира Базелюка.

Зустріч пана Тягнибока з вінничанами відбудеться о 17:00 на площі перед пам’ятником Михайла Коцюбинського на проспекті М. Коцюбинського.