Автомобіль Iveco злетів у кювет

10 жовтня о 07:10 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 міста Ямпіль надійшло повідомлення про те, що в селі Біла внаслідок з’їзду в кювет загруз автомобіль Iveco.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Прибувши на місце події, бійці служби «101» за допомогою спецтехніки витягли вантажівку з кювету.

Водій не постраждав.

Причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують фахівці.