Автомобіль Iveco злетів у кювет
12:40, 11 жовтня 2012Вінниця
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Витягали рятувальники
10 жовтня о 07:10 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 міста Ямпіль надійшло повідомлення про те, що в селі Біла внаслідок з’їзду в кювет загруз автомобіль Iveco.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Прибувши на місце події, бійці служби «101» за допомогою спецтехніки витягли вантажівку з кювету.
Водій не постраждав.
Причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують фахівці.
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