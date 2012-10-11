Віктор Жеребнюк знову не там "повісився"

У Вінницькій області в виборчому окрузі №14 зафіксовано факт порушення правил ведення агітації кандидата у депутати Віктора Жеребнюка.

Про це повідомляє спостерігач Громадянської мережі ОПОРА.

Зокрема, на внутрішній стороні вікна будівлі Управління освіти міста Жмеринка розміщено агітаційний плакат Віктора Жеребнюка.

Це є порушенням Закону України «Про вибори народних депутатів», стаття 74 «Обмеження щодо ведення передвиборчої агітації», пункт 4 якої забороняє розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності.

Нагадаємо, кілька днів тому було зафіксовано схожі порушення тим же кандидатом, у Жмеринському районі на залізничному мосту розташовано великий агітаційний банер «Голосуйте за земляка – Віктора Жеребнюка».