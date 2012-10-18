Цієї осені модний одяг з петриківським розписом

9 листопада у рамках Вінницьких днів моди о 19 годині в «Галереї ІнтерШик» відомий дизайнер, засновниця торгової марки «RUTA» Людмила Бушинська представить нову колекцію рівня haute couture «Петриківська чепурушка».

Про це повідомляє торговий дім «Галерея ІнтерШик».

Людмила Бушинська працює над створенням одягу, домашнього текстилю та декору в стилі етно-модерн. Традиційна основа колекції – сорочки, спідниці, сукні, декоративні пояси, корсети, що поєднали в собі типові етнічні риси народного українського вбрання з актуальними образами та технологічними тенденціями сучасної моди.

Вперше текстильну основу колекції склали унікальні тканини, виконані в Італії за дизайнерськими розробками ТМ «RUTA».

У колекції від ТМ RUTA та Бушинської петриківські квіти, ягідні грона та жар-птиці прикрасили повсякденний, домашній та святковий одяг. Традиційний розпис відтворений у вигляді принтів та вишивки гладдю й збагачений кольоровим бісером та кристалами Сваровські.

Колекцію доповнили оригінальні ґудзики, вишукані прикраси й обереги ручної роботи. Нашийні прикраси з елементами української етніки виконані зі срібла та оздоблені перлинами, коралями, цирконієм.

Серед прикрас виокремлюється старовинний оберіг «Чимарута» - «Гілка рути». Його використовували для захисту жінок та дітей з від лихого ока. Оберіг має вигляд гілки, на кінці якої підвішені особливі амулети - знаки: рука, складена в дулю, - щоб відвернути «лихе око», риба - символ родючості і багатства, Місяць – таємничий захист, ключ - доступ до сили і таємного знання, квітка вербени - символ захисту. Ґудзики, що оздоблюють одяг від RUTA, - унікальні, адже кожен з них прикрашений старовинним охоронним символом, який входить до складу гілочки «Чимарути». Такий ґудзик може стати самостійною прикрасою - оберегом того, хто її носить.

Прикраси та фурнітура створені спеціально для цього проекту також за дизайном Людмили Бушинської.