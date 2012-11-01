Вінницький сумоїст привіз «бронзу» з Гонконгу

24–28 жовтня у Гонконгу проходив чемпіонат світу серед чоловіків з боротьби сумо. Вінничанин Олександр Вересюк виборов бронзову медаль у ваговій категорії понад 115 кг.

Підготував спортсмена провідний тренер ДЮСШ № 5 Вінницького міського спорткомітету голова Вінницької обласної федерації сумо і боротьби на поясах Важа Даіаурі.

– Олександр Вересюк нині вчиться у Одесі, але на змаганнях дає паралельний залік місту над Бугом, – сказав Важа Даіаурі. – В Гонконгу він єдиний представляв Вінниччину. На чемпіонаті світу відзначились й інші українці. Зокрема, чемпіонами в особистому заліку стали Аліна Байкова з Чернігова (головна конкурентка провідної вінницької сумоїстки, чемпіонки світу Світлани Тросюк) і Костянтин Єрмаков з Криму.

В загальному заліку збірна України посіла високе друге місце, позаду лише Росії. Третьою стала збірна Японія. Загалом на килими Гонконгу виходили борці з 25 країн.