На нічній стоянці хлопець пограбував дальнобійника
12:10, 06 листопада 2012Вінниця
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Сьогодні 6 листопада вночі до працівників ДПС у Немирові звернувся 47-річний водій вантажівки "МАН" з Миколаївської області. Він повідомив, що з його авто викрали барсетку, де були 5400 грн, телефон "NOKIA" та документи.
Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.
Цієї ж ночі співробтники ДПС затримали 19-річного жителя села Мухівці Немирівського району і вилучили у нього все вкрадене.
Матеріали направлені у прокуратуру.
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