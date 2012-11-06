На нічній стоянці хлопець пограбував дальнобійника

Сьогодні 6 листопада вночі до працівників ДПС у Немирові звернувся 47-річний водій вантажівки "МАН" з Миколаївської області. Він повідомив, що з його авто викрали барсетку, де були 5400 грн, телефон "NOKIA" та документи.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

Цієї ж ночі співробтники ДПС затримали 19-річного жителя села Мухівці Немирівського району і вилучили у нього все вкрадене.

Матеріали направлені у прокуратуру.