Мертвого кабана дістали з багажника браконьєрів

Затримали трьох

У Жмеринському районі троє браконьєрів разом з лісником місцевого «Райагролісу» незаконно вбили дикого кабана. Про це повідомила прес-служба Вінницького обласного лісового господарства. Святкову трапезу браконьєрів на природі перервала рейдова бригада Державного підприємства «Жмеринський лісгосп». У багажнику автомобіля, який належить одному з браконьєрів, знайшли дві мисливські рушниці та поліетиленові пакети з м'ясом дикого кабана. Матеріали даної справи передано до Жмеринської міжрайонної прокуратури.

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