Мертвого кабана дістали з багажника браконьєрів

16:16, 06 листопада 2012
Вінниця
1 0

Затримали трьох

У Жмеринському районі троє браконьєрів разом з лісником місцевого «Райагролісу» незаконно вбили дикого кабана.

Про це повідомила прес-служба Вінницького обласного лісового господарства.

Святкову трапезу браконьєрів на природі перервала рейдова бригада Державного підприємства «Жмеринський лісгосп». У багажнику автомобіля, який належить одному з браконьєрів, знайшли дві мисливські рушниці та поліетиленові пакети з м'ясом дикого кабана.

Матеріали даної справи передано до Жмеринської міжрайонної прокуратури.                                         

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter