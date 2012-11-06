Мертвого кабана дістали з багажника браконьєрів
16:16, 06 листопада 2012Вінниця
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Затримали трьох
У Жмеринському районі троє браконьєрів разом з лісником місцевого «Райагролісу» незаконно вбили дикого кабана.
Про це повідомила прес-служба Вінницького обласного лісового господарства.
Святкову трапезу браконьєрів на природі перервала рейдова бригада Державного підприємства «Жмеринський лісгосп». У багажнику автомобіля, який належить одному з браконьєрів, знайшли дві мисливські рушниці та поліетиленові пакети з м'ясом дикого кабана.
Матеріали даної справи передано до Жмеринської міжрайонної прокуратури.
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