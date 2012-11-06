Юрчишин збудованої для селян дороги не руйнував

У селі Рибчинці Вінницькій області побудована кандидатом-самовисуванцем Петром Юрчишиним 300-метрова дорога, як виявилося, не була зруйнована

Як відомо, половину цієї дороги нещодавно зробили за гроші, виділені сільською радою. Другу половину незадовго до виборів зробив місцевий підприємець, кандидат в депутати Юрчишин, повідомляє ТСН.

Як відзначає видання, ці 300 метрів засипаною щебенем дороги замінили ґрунтову, по якій навіть трактором було важко проїхати.

Місцеві журналісти пов'язують появу інформації про руйнування дороги з проблемною ситуацією на сусідніх 11 і 14 виборчих округах.

Нагадаємо, Юрчишин, якого пов'язують з Партією регіонів, програв вибори на 13 окрузі кандидата від опозиції Миколі Катеринчуку. Юрчишин є власником великого місцевого агропромислового підприємства і мережі аптек.

Сам Петро Юрчишин стверджує, що протягом всієї свідомого життя "робить людям тільки добро".

"Повірте, мої машини експлуатують дороги і я це повинен робити. Ми у всіх селах проводимо заготовку молока. І в жодному разі це не відноситься до виборів. Я буду виступати по 1+1. Я не можу зрозуміти, кому це потрібно. Це не може бути правдою ніколи. Це люди втратили людську гідність", - зазначив кандидат у нардепи.

Сьогодні видання «Тексти.org.ua» повідомило, що після того, як стали відомі результати голосування, Юрчишин наказав працівникам з допомогою грейдерів знищити побудовану дорогу.

Пізніше видання спростувало цю інформацію і вибачилося перед бізнесменом, зазначивши, що про руйнування дороги дізналися від місцевого жителя за телефоном, з багатьма подробицями, але без підтверджуючих фото або відео матеріалів.

Прихований висуванець Партії регіонів Петро Юрчишин з 15,4% голосів програв вибори Миколі Катеринчуку (64,34%).

