Кожен вінничанин з‘їв 430 яєць

У січні-жовтні в усіх категоріях господарств Вінницької області виробництво яєць скоротилося на 5,4% або 40,5 млн. штук порівняно аналогічним періодом 2011 року до 709 млн. штук.

Про це повідомляє управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області.

Згідно повідомлення, населенням Вінницької області було вироблено 66,1% від загальної кількості яєць або 469 млн. штук, що на 1,4% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Сільськогосподарськими підприємствами було вироблено 33,9% загальної кількості яєць – 240 млн. штук, що на 12,2% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.