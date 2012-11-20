Депутати від «Батьківщини» прийшли в прокуратуру «з пред’явою»

Вчора, 19 листопада, 15 депутатів Вінницької обласної ради фракції «Батьківщина» прийшли до прокуратури та мали розмову з першим заступником прокурора Вінницької області М. М. Качуром.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обасної організації ВО «Батьківщина».

Голова фракції «Батьківщина» Людмила Щербаківська розповідає: «Шкода, що Олександра Мрихіна на місці не було, адже ми хотіли зустрітись з ним особисто. В зверненні, яке ми надали першому заступнику прокурора Вінницької області детально зазначено склад злочинів, які були здійснені на мажоритарному окрузі № 11, що призвело до фальсифікації результатів виборів народних депутатів України до Верховної Ради.

Перш за все ми нагадали про ті заяви та повідомлення про злочини, які уже надходили до прокуратури, СБУ та МВС України офіційними спостерігачами кандидата в народні депутати України Наталії Солейко та депутатом обласної ради Сергієм Свитко. Також відповідні заяви були зроблені народними депутатами України А. М. Павловським і О.Ф. Дубовим.

31 жовтня було зроблено заяву про злочини з приводу проникнення до кімнати, де зберігалась виборча документація. Така ж заява надійшла від окружної виборчої комісії ОВО №11».

Як йдеться у повідомленні, крім заяв у письмовому вигляді в період з 29 жовтня по 5 листопада 2012 року довірені особи та офіційні спостерігачі зробили десятки усних заяв за телефоном екстреного виклику міліції «102». Депутати вимагають прокуратуру вилучити у відповідних служб органів МВС звукозапис всіх таких усних заяв та повідомлень за цей період з метою отримати відповідь, чому міліція не реагувала на подібні повідомлення.

Спілкуючись з першим заступником прокурора депутати зазначили, що до цього часу правоохоронні органи не надали особами, які робили письмові заяви про злочин результатів перевірки та прийняття рішень по цим заявам, зазначивши, що було грубо порушено вимоги статей 97, 98 частина 2 та 99 КПК України.

В зверненні вказано 13 епізодів злочинної діяльності під час виборчого процесу.

Депутати вимагають розглянути низку злочинів, пов‘язаних з перешкоджанням здійсненню виборчого права шляхом різних перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також членами виборчої комісії з використанням свого службового становища. Якщо провина членів ОВК буде доведена, то вони будуть відповідати за статтями кримінального кодексу України, якими передбачена не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність.

Копії депутатського звернення було надіслано також Начальнику Управління СБУ у Вінницькій області І.І. Ратієву, Генеральному прокурору України В.П. Пшонці, Голові СБУ І.А. Калініну та Президенту України В.Ф. Януковичу.

Голова фракції «Батьківщина» Людмила Щербаківська запевнила, що депутати обласної ради від «Батьківщини» триматимуть ситуацію під постійним контролем та сповіщатимуть громадськість по перебіг розгляду цієї справи органами, що забезпечують правопорядок в Україні.

