Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби виграли вінничани

Вихідними у Вінниці, в борцівській залі Центрального міського стадіону, за підтримки обласного відділення НОК України пройшов Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам’яті найсильніших борців Вінниччини. За командну та особисту першості змагалися 110 атлетів: зі столиці, Київської, Одеської, Житомирської, Тернопільської, Луганської областей, Вінниці, Жмеринки і 5 районів нашої області. На килим виходила й збірна Молдови.

Турнір відвідали голова Вінницького обласного відділення НОК України Федір Новік (майстер спорту СРСР з греко-римської боротьби!)і майстер спорту міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Європи, вінничанин Костянтин Балицький, який наразі тренується у Запоріжжі.

– Цей змагання присвячене пам’яті знаних борців Вінниччини. Зокрема, воїну-афганцю Олегу Медзеленко, Борису Гуню, Семену Поляченко, Аліку Ахмедову, – зазначив Федір Новік. – Це вже шостий такий турнір. Спортсмени з різних регіонів України охоче беруть участь в ньому. Головною задачею турніру є широке залучення підлітків до цікавого олімпійського виду спорту.

У командній боротьбі перемогла збірна Вінниці. На другому місці – Молдова, на третьому – Луганська область. В особистому заліку лише два вінничанина стали чемпіонами. Це Артем Григор’єв (вагова категорія до 54 кг) і Максим Супрун (до 58 кг).

Довідка. З усіх видів боротьби тільки у греко-римській жінки не беруть участь